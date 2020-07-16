15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kayseri, Niğde, Kırşehir, Kırıkkale, Nevşehir, Yozgat ve Sivas'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla camilerde sela okundu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
16.07.2020 00:55 | Son Güncelleme: 16.07.2020 01:32

Kayseri, Niğde, Kırşehir, Kırıkkale, Nevşehir, Yozgat ve Sivas'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla camilerde sela okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen programlar çerçevesinde, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında millete ihanete karşı birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla 81 il ve ilçedeki 90 bin camide aynı anda yeniden yükseldi.

Kayseri'de Cumhuriyet Meydanında düzenlenen programlar, kurulan platformda okunan sela ile sona erdi. Programı Vali Şehmus Günaydın, il protokolü ve vatandaşlar takip etti.

Niğde

Ömer Halisdemir Meydanı'nda düzenlenen etkinlikler, platformda okunan selanın ardından sona erdi. Okunan selayı il protokolü ve çok sayıda vatandaş dinledi.

Kırşehir

Kırşehir'de tüm camilerde sela okundu. Cacabey Meydanı'ndaki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde okunan selanın ardından tamamlanarak demokrasi nöbetine geçildi.

Kırıkkale

Kırıkkale'de başta Nur Cami ve Külliyesi olmak üzere, tüm camilerde eş zamanlı sela okundu.

Vali Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, protokol üyeleri ve vatandaşlar da Cumhuriyet Meydanı'nda okunan selayı dinledi.

Nevşehir

Nevşehir'deki tüm camilerde olduğu gibi Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Stadyumunda gerçekleştirilen anma programında sela okundu.

Programa katılan protokol üyeleri ve vatandaşlar selayı dinlerken, asker, polis ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ellerinde Türk bayraklarıyla alanda demokrasi nöbeti tuttu.

Nöbete, Nevşehir İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol da katıldı.

Yozgat

Yozgat'ta da saat 00.13 itibariyle Çapanoğlu Büyük Camisi başta olmak üzere tüm camilerde sela okundu.

Sivas

Sivas'ta tüm illerde olduğu gibi saat 00.13'de Tarihi Kale Cami'nde sela okundu.

Programa katılan Sivas Valisi Salih Ayhan, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve diğer protokol üyeleri ile vatandaşlar selayı dinledi.

Selanın ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri sona erdi.

Kaynak: AA

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