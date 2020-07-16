15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Keskin Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi, din görevlileri ilahi seslendirdi. Programa, Kaymakam Tekin Erdemir, Belediye Başkanı Dede Yıldırım, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Kaynak: AA