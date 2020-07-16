15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
16.07.2020 00:43 | Son Güncelleme: 16.07.2020 01:38
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Keskin Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi, din görevlileri ilahi seslendirdi.
Programa, Kaymakam Tekin Erdemir, Belediye Başkanı Dede Yıldırım, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA