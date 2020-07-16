15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Antalya, Burdur ve Isparta'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler yapıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
16.07.2020 00:29 | Son Güncelleme: 16.07.2020 01:24

Antalya, Burdur ve Isparta'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler yapıldı.

Antalya'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki programda vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "15 Temmuz Millete Sesleniş Konuşması"nı ekranlardan izledi.

Vali Ersin Yazıcı, programda, bu ülkenin, vatanın asla kendini bir dolara satan hainlere teslim edilemeyeceğini vurguladı.

15 Temmuz gecesi Balıkesir Valisi olarak görev yaptığını hatırlatan Yazıcı, o gece eşiyle vedalaştığını, Edremit Havalimanı'ndaki polislere, "Buraya askerin girmesine müsaade etmiyorum." diyerek, aksi durumda "vur" emrini verdiğini söyledi.

Balıkesir'de çok sayıda askeri birlik olduğunu, kentte bir tümgeneral, 5 tuğgeneralin görev yaptığını vurgulayan Yazıcı, generallere telefonla "Kimin yanındasınız?" sorusunu yönelttiğini ancak üzücü cevaplar aldığını dile getirdi.

Generallere çok kötü sözler sarf etmek zorunda kaldığına değinen Yazıcı, "O şerefsizlere sözlü olarak da hadlerini bildirmek zorunda kaldım. Sonuç itibarıyla çok kötü bir gece geçti. O gece bizim hava üssünden iki uçak İstanbul'a bir hedefi vurmaya gönderilmiş. Sonradan öğrendik." diye konuştu.

Balıkesir'de 6 generalin gündüz tutuklandığını aktaran Yazıcı, hepsinin de müebbet hapse çarptırıldığını belirtti. Yazıcı, "Ben de Balıkesir Ağır Ceza Mahkemesinde 3,5 saat küfürlerin ve o gece konuştuklarımın ifadesini gururla verdim. Oradaki hakimlere neler söylediğimi anlattım." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de 15 Temmuz'un Türk milletinin kahramanlık destanlarından biri olduğunu ve yüzyıllar boyu bu şekilde anılacağını vurguladı.

Darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğünde şehit olan polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın babası Zeki Kılınç, "Mezarlıklar buluşma yerlerimiz olsa da gözlerimiz kan dolup, ciğerlerimiz yansa da nefesimiz tükenip, kalplerimiz dursa da son sözüm vatan ve bayrak olacak." dedi.

Öte yandan, "15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu" gerçekleştirildi. Konyaaltı Falez Köprülü Kavşağı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na gelen sporcular ile çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Serik ilçesinde Tekeli İlkokulu bahçesinde bir araya gelen protokol üyeleri, Çınaraltı Meydanı'ndaki tören alanına kadar milli birlik yürüyüşü yaptı. Şehitler için Kuran okundu, İlçe Müftüsü İbrahim Keser dua etti.

Isparta

Isparta'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Meydanı'nda düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol üyelerince ödülleri verildi.

Vali Ömer Seymenoğlu, gazetecilere, 50-60 kişilik guruplar halinde sabaha kadar nöbet tutulacağını söyledi.

Salgın nedeniyle yoğunluk oluşmasını istemediklerini belirten Seymenoğlu, "Hiçbir vatandaşımızı meydana davet etmedik ama vatandaşımız buna rağmen yine de ilgi gösterdi. Ülkemiz üzerine oynan oyunlar bitmedi, devam ediyor." dedi.

Burdur

Burdur Valiliği tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programa, vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı. Şehitler için Kuran okunarak, dualar edildi.

Vali Ali Arslantaş, Türk milletinin canı pahasına vatanına, bayrağına ve demokrasisine sahip çıktığı 15 Temmuz destanını unutmayacaklarını söyledi.

Programa, Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in Burdur'da yaşayan kız kardeşi Elif Serin, Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit edilen polis memuru Akif Altay'ın eşi Gülsüm, oğlu Niyazi Altay, Garnizon Komutanı Albay Cenk Babürşah, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Orhan Kılıç, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlik, mehter takımının gösterisiyle devam etti.

Camilerden sela okundu

Bu arada, Antalya, Burdur ve Isparta'daki tüm camilerde saat 00.13 itibarıyla sela okundu.

Kaynak: AA

Manşet

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