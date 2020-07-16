15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Manisa, Aydın, Uşak ve Denizli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirildi.

Manisa, Aydın, Uşak ve Denizli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirildi.

Manisa'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki program Manisa Büyükşehir Şehzadeler Mehter Takımı marşları ile başladı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması meydanda kurulan ekrandan izlendi.

İl Müftüsü Mustafa Soykök tarafından şehitler için dua edildi, sela okundu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen sancak koşusuna katılan milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı ve bedensel engelli milli yüzücü Sefa Yurtkölesi tarafından sancak teslim edildi.

Milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, "15 Temmuz'da şehit düşen, gazi olan vatandaşlarımızı büyük minnetle anıyorum. Bir milletin, ülkesinin demokrasisi için savaşması çok onur verici bir olay." dedi.

Bedensel engelli milli yüzücü Sefa Yurtkölesi ise yoğun duygular içinde olduğunu dile getirerek, "Ülkemiz 4 yıl önce bugün alçak bir saldırıya uğratılmaya çalışıldı. Milletimizle birlikte bu belayı başarılı bir şekilde defettik. İnşallah böyle olaylar bir daha yaşanmaz." diye konuştu.

Programa, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım katıldı.

Programda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe dikkat edildi, maske takıldı.

Denizli

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen programda milli sporcular, zincir oluşturup taşıdıkları Denizli sancağını Valisi Ali Fuat Atik'e teslim etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda düzenlediği ve salgın nedeniyle sınırlı sayıda vatandaşın alana alındığı programda şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene katılanlar daha sonra Büyükşehir Belediye binasında bulunan dev ekrandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla gerçekleştirdiği halka hitabı ile 15 Temmuz'da Denizli'de yaşananları izledi.

Programda konuşan Denizli Valisi Ali Fuat Atik, 15 Temmuz gecesi Denizli'de yaşananları izledikten sonra Denizli halkıyla bir kez daha gurur duyduğunu belirtti.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Türk milletinin 4 yıl önce bayrağına ve vatanına sahip çıkmasının sözlerle ifade edilemeyeceğini ifade ederek, "Allah'ım bizlere o karanlık geceyi bir daha yaşatmasın. Onu yaşamamak için de uyanık ve dikkatli olmamız, birlik ve beraberliğimizi her zaman korumamız lazım. Farklılıklarımız olabilir ama birliğimiz daim olmalı." dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında milli sporcuların katılımıyla "sancak koşusu" yapıldı. Ziya Tıkıroğlu Açıkhava Tiyatrosu önünden başlayan etkinlikte 100 metre arayla konumlanan milli sporcular, sırayla taşıdıkları sancağı 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na ulaştırdı. 25 milli sporcunun görev aldığı etkinlikte yüzme sporcusu Hacer Nur Altınok, Vali Ali Fuat Atik'e sancağı takdim etti.

Vali Atik sancağı öperek teslim alırken, koşuya katılan sporculara teşekkür belgesi verdi.

Programa, Denizli Valisi Ali Fuat Atik'in eşi Fulya Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın eşi Berrin Zolan, Garnizon Komutanı Vekili Piyade Albay Bilal Öztürk ve diğer davetliler katıldı.

Aydın

Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen programa katılan vatandaşlar ellerinde Türk bayrağı taşıdı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında izleyiciler arası sosyal mesafe kuralına göre düzenlendi.

Burada konuşma yapan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, 15 Temmuz'da Türk milletinin destan yazdığını söyledi.

Konuşmanın ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri tarafından günün önemine ilişkin şiir okundu. Mehteran ve semazen gösterisinin ardından ilahiler okunup dualar edildi.

Germencik ilçesinde Ali Şanlı Meydanında düzenlenen törenle İlçe Kaymakamı Ayhan Işık, Belediye Başkanı Fuat Öndeş, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri sivil toplum örgütü temsilcileri, kurum amirleri ile davetliler katıldı.

Uşak

15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kuran-ı Kerim okunup, dua edildi.

Programda konuşan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ülkenin birlik ve beraberliğine, milli iradeye karşı hain darbe girişiminde bulunduğunu söyledi.

Türk milletinin silahların, tankların, uçakların, helikopterlerin karşısına dikilerek hain saldırıyı püskürttüğünü söyleyen Kocabıyık, tüm şehitleri rahmetle andığını ifade etti.

Uşak Belediyesi Tasavvuf Müziği Topluluğu sahne almasının ardından Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu "Karanlıktan Aydınlığa" isimli tiyatro oyununu sergiledi.

Daha sonra Uşak Belediyesi Kent Orkestrası ise sözleri ve bestesi kendilerine ait olan "15 Temmuz Marşı'nı ve çeşitli türküleri seslendirdi.

15 Temmuz Belgeseli gösterimi ve tüm camilerde eş zamanlı sala verilmesinin ardından "demokrasi nöbeti"ne geçildi.

Programa, Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Bünyamin Korkmaz, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Adalet Komisyonu Başkanı İsmail Deniz, İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan, İl Emniyet Müdürlüğü Mesut Gezer, siyasi parti temsilcileri, Marmaris'te hain darbe girişimi sırasında şehit düşen Mehmet Çetin'in ağabeyi Mustafa Çetin ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA