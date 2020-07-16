15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Balkan ülkeleri Kosova, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında anma etkinlikleri düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
16.07.2020 00:19 | Son Güncelleme: 16.07.2020 01:14

Balkan ülkeleri Kosova, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında anma etkinlikleri düzenlendi.

Kosova'nın başkenti Priştine'deki Yaşar Paşa Camisi'nde düzenlenen programda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden şehitler için Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, dua edildi.

Kosovalı imamların da katıldığı programda konuşan Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği Din Müşaviri Nevzat Sabri Akın, Kosova'nın farklı şehirlerinde görevli imamların, 15 Temmuz şehitleri için hatimler okuduğunu ve bu akşam bu hatimlerin duasının yapıldığını aktardı.

Programın internet üzerinden de canlı olarak yayınlandığını söyleyen Akın, dini, vatanı ve namusu için canını feda eden 15 Temmuz şehitlerini rahmet, minnet ve şükranla andıklarını ifade etti.

Arnavutluk'ta "15 Temmuz" temalı kompozisyon yarışması

Arnavutluk'ta ise Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği himayesinde Din Hizmetleri Müşavirliği tarafından düzenlenen "15 Temmuz" temalı kompozisyon yarışmasında katılımcılara ödülleri verildi.

Programa, Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük'ün yanı sıra ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler ve velileri katıldı.

15 Temmuz şehitleri için bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan programda konuşan Yörük, Türkiye ve Türk halkına yönelik duygu ve düşüncelerini paylaştıkları için yarışmaya katılanlara teşekkür etti.

Katılımcıların yazdığı kompozisyonların, 15 Temmuz'da meydana gelen olaylara karşı bir tepki niteliği de taşıdığının altını çizen Yörük, o gece Arnavut kökenli Türk vatandaşlarının da darbe girişimine karşı çıktığını anımsattı.

Kompozisyon yarışmasında Servete Manallari birinci, Jesmina Sengla ikinci, Klaudisian Muja ise üçüncü oldu.

Kuzey Makedonya'da şehitler dualarla anıldı

Kuzey Makedonya'da ise Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği himayesinde Din Hizmetleri Müşavirliği tarafından 15 Temmuz şehitleri için dua edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.

Üsküp'teki Mustafa Paşa Camisi'nde düzenlenen programa Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök, Kuzey Makedonya İslam Birliği Başkan Vekili Şakir Fetahu ile ülkedeki Türk kurumlarının temsilcileri ve halk katıldı.

Fetahu, 15 Temmuz şehitlerinin Türk devletinin, Türk milletinin ve dünya Müslümanlarının en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde canlarını verdiklerini belirterek, "Onlar, ekonomik, siyasi ve dini anlamda güçlü bir Türkiye'yi istemeyenlerden ülkelerini korudular." dedi.

Düşmanların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk milleti gibi Türkiye'nin iki güçlü sütunu olduğunu bilmediğini kaydeden Fetahu, 4 yıl önce 15 Temmuz'da yapılan mücadelenin, tüm dünyaya Türkiye'nin güçlü ve istikrarlı olduğunu gösterdiğini söyledi.

Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan da Allah'ın Türk devleti ve milletini uçurumun kenarından aldığı o geceyi, canlarını veren şehitleri ve gazileri asla unutmayacaklarını ifade etti.

Kur'an-ı Kerim, ilahiler ve kasidelerin okunduğu program, şehitleri için dua edilmesi ile sona erdi.

Kaynak: AA

Manşet

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