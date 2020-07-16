15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü Batman'ın Sason ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Batman'ın Sason ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda, sinevizyon gösteriminin ardından konuşan Kaymakam Abdullah Özadalı, ülkesine, devletine, demokrasisine, anayasal düzene ve özgürlüğüne bağlılığını, aydınlık bir gelecek idealinden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya haykıran asil milletin yazdığı kahramanlık destanının 4'üncü yıl dönümünan yaşandığını aktardı.

15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ ihanet çetesini bir kez daha lanetlediklerini belirten Özadalı, şunları kaydetti:

"Ülkemiz tarihinde ilk defa bu çaptaki bir silahlı darbe girişimi, bizzat milletimiz tarafından engellenmiştir. Türkiye; demokrasi ve hukuk devletine olan bağlılığının sözde kalmadığını, gerektiğinde vatandaşlarının canı pahasına bu değerleri koruduğunu tüm dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi; yaşlısıyla genciyle, kadınıyla erkeğiyle, işçisiyle esnafıyla herkes tek vücut olup darbecileri tarumar etmiştir. Bu topraklarda demokrasinin ve egemenliğin yegane sahibinin millet olduğunu tüm dünyaya göstererek, bu darbe kalkışmasında düşmana fırsat vermemiştir. 15 Temmuz gecesi milli irade mücadelesinin bedelini vatanın birlik ve bütünlüğü uğruna canlarını feda ederek ödeyen aziz şehitlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize acil şifalar dileyerek, şükranlarımı sunuyorum."

Sasonlu 15 Temmuz gazisi Ayhan Taşdemir de darbe girişiminin yaşandığı gece yaşadıklarını paylaştı.

Konuşmaların ardından programda ilahiler seslendirildi, şiirler okundu.

Kaynak: AA