15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Malatya'nın Darende ve Doğanşehir ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programları düzenlendi.

Malatya'nın Darende ve Doğanşehir ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programları düzenlendi.

Darende'de 15 Temmuz anma etkinlikleri çerçevesinde ilk olarak darbe girişiminde şehit olanlar için Kaymakamlık ve Belediye tarafından Çarşı Camisi'nde ve Somuncu Baba Külliyesi'nde mevlit programı düzenlendi.

İlçe protokolünün ve vatandaşların katıldığı mevlit programında, 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece hayatını kaybedenler ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi.

Hacı Hasan Akyol Çarşı Meydanı'nda düzenlenen anma programında Kur-an'ı Kerim okundu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ekrandan canlı izlendi.

Darende Kaymakamı Malik Çalışır, programda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz şehitlerini rahmetle ve minnetle andıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümde hain darbe girişimini bir kez daha lanetliyoruz. Şehitlerimizi de rahmetle ve minnetle anıyoruz. Milletimizin iradesine ve demokratik yaşantımıza Fetullahçı Terör Örgütü tarafından yapılan hain darbe karşısında halkımız namluların, tankların, uçakların karşısına dikilerek darbe girişimini önlemiştir. Milletimizin şüphesiz ki cesareti ve iradesine sahip çıkma kararlılığı her türlü takdirin üzerindedir."

Belediye Başkanı İsa Özkan da Türk milletinin asil bir millet olduğunu anlatarak "FETÖ'nün gerçekleştirdiği hain darbe girişimi sonrası sokaklara dökülen hemşehrilerim, hain kalkışmanın dördüncü yılında da yine meydanlara indi. Birliğin ve beraberliğin en güzel örneğini sergiledi. Vatanına ve milletine sahip çıkan hemşehrilerimi bir kez daha kutluyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrenciler, vatandaşlar şiir okurken, Darende Müftülüğü İlahi Grubu ve Somuncu Baba Külliyesi imamları çeşitli ilahiler seslendirdi.

Daha sonra darbe girişiminde yaşananların yer aldığı sinevizyon gösterimi yapılarak belediye tarafından vatandaşlara dondurma ve su ikram edildi.

- Doğanşehir

Doğanşehir Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen belediye binası önünde düzenlenen programda Kur-an'ı Kerim okundu, dualar edildi.

Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, burada yaptığı konuşmada, "15 Temmuz gecesi, ülkemizi, milletimizi, demokrasimizi, Cumhuriyetimizi ve aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen vatan hainleri harekete geçmiş, milletin silahlarını yine bu aziz ve fedakar millete doğrultarak kanlı bir darbe girişiminde bulunmuştur. Ancak milletimiz bu darbe girişimini sokakları ve meydanları doldurarak ölümü göze alarak onları başarısızlığa uğrattı." dedi.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt ise 15 Temmuz'da tarihinin en karanlık ve en acı gününü yaşadıklarını belirterek, "Gazi Meclis bombalandı, kahraman güvenlik güçlerimize saldırıldı, milletimizin üzerine kurşunlar yağdırılıp tanklar sürüldü. Demokrasimize ve milli iradenize kast eden FETÖ hainleri tarafından şehit edilenlere Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum." dedi.

Daha sonra15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü temalı fotoğraf sergisi gezildi.

Kaynak: AA