15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğinde ve Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
15.07.2020 23:55 | Son Güncelleme: 15.07.2020 23:55

Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğinde ve Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa'nın ev sahipliğinde büyükelçilik rezidansında düzenlenen tören, 15 Temmuz şehitleri için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Musa, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişimi gecesini askerler, bürokratlar, hükümet, meclis ve vatandaşların derin şekilde hissettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Silahlı kuvvetler bünyesinde yuvalanan bir kısım hainler, maalesef kahraman ordumuzun üniformasını kendilerince kirletmek suretiyle demokratik düzene el koymaya kalkıştı. Ama beklemedikleri bir şey oldu. Karşılarında milletin dirayetli duruşuna, siyaset kurumunun ve devlet ricalinin sarsılmaz inançla mukabelesine şahit oldular."

Türkiye'nin dost ve müttefik olarak bilinen ülkeler tarafından darbe girişimi sonrası aldığı tedbirlerin eleştirilmesine tepki gösteren Musa, şunları kaydetti:

"Halbuki benzer uygulamalar başka ülkelerde yıllar önce olmuştur. O zaman sormak gerekir, siz dostunuza ve müttefikinize geçmiş olsun dahi demeden lütfedip ve tensip buyurup halimizi hatırımızı sormadan, ne haldesiniz demeden hayadan ari bir şekilde taraflara sükunet telkin ettiniz. Kim ise bu taraflar? Bir tarafta meşru hükümet, diğer tarafta bir grup darbeci."

Musa, Türkiye'ye insan hakları konusunda ders vermeye kalkanların, darbe girişiminde bulunanların hangi ülkelerden destek aldığına bakması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin darbe girişimi sonra gerekli tüm tedbirleri aldığını ifade eden Musa, ülke ekonomisinin olumsuz gelişmelere rağmen diğer ülkelere kıyasla daha iyi olduğunun altını çizdi.

Musa, vatandaşların darbe girişimi gecesinde büyükelçiliklerin ve başkonsoloslukların önüne akın etmesinden mutluluk duyduğunu söyledi.

Etkinlikte Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerinin 15 Temmuz hain darbe girişiminde objektiflerine yansıyanlardan oluşan fotoğraf sergisi açıldı.

Danimarka

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Danimarka şubesince, Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği binası önünde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinliği düzenlendi.

UID Danimarka üyelerinin yanı sıra vatandaşların da katıldığı ve İstiklal Marşı ile Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan anma töreninde, Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçisi Uğur Kenan İpek, günün önem ve anlamına dair bir konuşma yaptı.

UID Danimarka Başkanı Selçuk Çakıcı da Birliğin Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yılında uluslararası kamuoyunu Tu¨rkiye ile daha gu¨c¸lu¨ bir dayanıs¸maya davet ettiği basın bildirisini okudu.

Yoğun yağmur altında gerçekleşen etkinlikte, 15 Temmuz 2016'da şehit olan 251 kişinin anısına farklı renklerde 251 balon havaya bırakıldı.

Kaynak: AA

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