15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Çankırı'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.
15.07.2020 23:46 | Son Güncelleme: 15.07.2020 23:52
Çankırı'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Milli İrade Meydanı'nda başlayan programda ilk olarak saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Meydanda toplanan vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka hitabını dev ekrandan izledi.
Kaynak: AA