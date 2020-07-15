15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kahramanmaraş'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Demokrasi Meydanı'nda anma programları düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
15.07.2020 23:45 | Son Güncelleme: 15.07.2020 23:50

Kahramanmaraş'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Demokrasi Meydanı'nda anma programları düzenlendi.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) tedbirleri kapsamında etkinliğe katılanlar maske taktı ve sosyal mesafe kuralına uydu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Celal Sürgeç tarafından dua edildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan 15 Temmuz Gecesi görüntülerini izleyen katılımcılar daha sonra da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millete sesleniş konuşmasını izledi.

Büyükşehir Belediyesi mehteran takımının gösterisinin ardından kaside ve ilahiler söylendi.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, burada yaptığı konuşmada, tarih boyunca istiklal ve bağımsızlığını, milli birlik ve bütünlüğünü her şeyin üstünde tutan, bu uğurda büyük bedeller ödeyen milletin, hiçbir zaman esaret altında yaşamayı kabul etmediğini, canından aziz bildiği kutsal vatan topraklarını, canı ve kanı pahasına korumasını bildiğini söyledi.

Vali Coşkun, şunları kaydetti:

"Meselenin beka meselesi olduğunu idrak edip ne yapması gerektiğini doğru tarif edebilen, elindeki bayraktan ve göğsündeki imandan başka bir silahı olmayan ve tek parolası şehadet olan, bu müstesna millet, 15 Temmuz gecesi FETÖ/PDY mensuplarının kanlı darbe teşebbüsüne karşı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına uyarak meydanlara çıkmış ve üzerinde kurgulanmak istenen bütün oyunları bir anda bozmuştur."

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise 15 Temmuz'un tereddütsüz hain bir darbe girişimi olduğunu, hatta hain kelimesinin yetersiz kalabileceği dehşette bir teşebbüs olduğunu söyledi.

Güngör, "Ancak ben 15 Temmuz'u bunun da ötesinde, bu tarihi, Anadolu coğrafyasında Milletimizin bin yıllık varoluşuna kasteden bu ihanet projesine karşı, milletimizin küresel düzeyde meydan okuması, bir direniş ve diriliş destanı olarak isimlendiriyorum." dedi.

Etkinliğe, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Emin Terzioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Osman Göğebakan, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, İl Emniyet Müdürü Sabri Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, vali yardımcıları, kaymakamlar, daire müdürleri, 15 Temmuz gazisi Şakir Kızılay, gaziler ve vatandaşlar ile diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

Manşet

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