15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde vatandaşlar meydanlarda bir araya geldi.

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde vatandaşlar meydanlarda bir araya geldi. Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düzenlenen programa katılanlar maske taktı ve sosyal mesafe kuralına uydu. Program meydanda kılınan akşam namazı ile başladı. Ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan 15 Temmuz Gecesi görüntülerini izleyen katılımcılar daha sonra Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın" 15 Temmuz Millete Sesleniş Konuşması"nı dev ekranlardan izledi. Programa canlı bağlanan Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, 15 Temmuz gecesinde yaşadıklarını anlattı. Programa Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, belediye başkanları, kaymakamlar ve kurum müdürleri katıldı. Kaynak: AA