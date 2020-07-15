15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Karaman,Aksaray ve Afyonkarahisar'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
15.07.2020 23:45 | Son Güncelleme: 16.07.2020 00:06

Karaman,Aksaray ve Afyonkarahisar'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Karaman'da, etkinlikler kapsamında ilk olarak Taş Binada 15 Temmuz temalı resim sergisinin açılışı yapıldı.

Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda devam eden etkinliklerde, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı-Kerim okundu.

Daha sonra gönüllü koşucular tarafından "Demokrasi Bilinci, Elden Ele Taşınan Bir Bayrak Yarışıdır" temalı bayrak koşusu yapıldı.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, yaptığı konuşmada, FETÖ denilen örgütün son yıllarda kurulmuş bir örgüt olmadığını, 12 Eylül 1980'den sonra her iktidarla işbirliği içinde gemisini yürüttüğü ve devlet içinde kadrolaştığını söyledi.

Bu örgütün devlet içinde yapılanmasını tamamladıktan sonra kendilerinden olmayan asker sivil bürokratlara, politikacılara yönelik olarak kumpaslar düzenleyerek bunların yerine kendi elemanlarını yerleştirme planını uygulamaya geçirdiğini ifade eden Işık, şunları kaydetti:

"17-25 Aralık 2013 tarihinde hükümete karşı operasyon yoklamasına girişmiş bunda başarılı olamamıştır. Yıl 2016'ya geldiğinde devlet içinde güç kaybetmeye başladıklarını, sıranın kendilerine geldiğini anladıklarında ise darbe girişimine kalkmışlardır. Fakat bunu yaparlarken bir şeyi göz ardı etmişlerdir. Türk halkının demokrasiye olan bağlılığını. Bunu hesaba katmamaları kendilerine çok pahalıya mal olmuştur. Örgütün gerçek yüzü halk tarafından görülmüş, bir daha itibar edilmeyecek şekilde tarihin tozlu sayfalarına süpürülüp atılmışlardır."

Etkinlik günün anlam ve önemini belirten konuşma ve şiirler ile devam etti.

Aksaray

15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen program saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Burada konuşan Vali Hamza Aydoğdu, Türk milletinin içerisine işleyen bazı kavramların olduğunu söyledi.

Bu kavramların 7'den 70'e herkesin ruhuna işlediğini, bunlardan bir tanesinin Çanakkale ruhu olduğunu belirten Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Bütün olumsuzluklar sizinle ilgili olsa bile tüm dünya karşınızda da olsa sanki bir yerden komut gelmiş gibi bir anda ruhunuzdaki ve kalbinizdeki bayrak sevginiz ortaya çıkar. 15 Temmuz kalkışması haince bir kalkışmadır. Bir liderden gelen komutla hemfikir olan ve sokağa çıkan, bayrağını, namusunu ve şerefini korumak için bir milletin şahlanışının adıdır 15 Temmuz. Biz bugün burada tüm Aksaraylılar olarak 15 Temmuz hain kalkışma eylemini kınamak, şehitlerimizi yad etmek için ve gazilerimizi anmak için birlikte bulunuyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Cenabı Allah bu milleti her türlü musibetten, haince müdahalelerden korusun ve muhafaza etsin."

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'de 15 Temmuz'u unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını kaydetti.

Şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Afyonkarahisar

Kent Meydanı'nda düzenlenen program Afyonkarahisar Belediyesi Mehteran Takımı'nın konseriyle başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, İl Müftüsü Sinan Kazancı, tarafından şehitler için dua edildi.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması'ndaki konuşması, dev ekranlardan izletildi.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, etkinlikte yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016'da devletin kurumlarına sızmış hain FETÖ terör örgütü mensuplarınca ülkenin bekası ve milletin bağımsızlığının ele geçirilmeye çalışıldığını söyledi.

Asil Türk milletinin bu darbe girişimine izin vermediğini dile getiren Çiçek, şöyle konuştu:

"Aziz milletimiz o gün tankların önüne geçerek kurşunların önüne atladı. En büyük namusu bildiği bağımsızlığını teslim etmedi. O gün Türkiye'de sokaklara çıkan her bir fert, Yüzbaşı Agah'dı, Seyit Onbaşı'ydı. O gün hanım kardeşlerimiz Nene Hatun'du. O gün başka bir geceydi ve korku yoktu. O geceki ruh Malazgirt'te Sultan Alparslan'ın arkasındaki askerlerimizin yaşadığı ruhla aynıydı. Yine, Kurtuşuş Savaşı'nda Kocatepe'ye çıkan askerlerimizin yaşadığı ruhla aynıydı. İstanbul'da, Ankara'da büyük destanlar yazıldı. Ben, cenabı Allah'tan 'milletimizi bir daha böyle hainliklerle imtihan etmesin' diye dua ediyorum. Biz, 15 Temmuz gecesini unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız."

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) bomba atacak kadar gözü dönmüş hainlerin emellerine ulaşamadıklarını, bundan sonra da ulaşamayacaklarını vurguladı.

Konuşmaların ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla hazırlanan sinevizyon gösterileri izlendi.

Etkinliğe Çiçek ve Zeybek'in yanı sıra, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen, daire müdürleri ve çok sayıda kişi katıldı.

Kaynak: AA

Manşet

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