15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "FETÖ, eğer darbe girişiminde başarılı olsaydı Türkiye'de taş üstünde taş bırakmayacak, bizi idam edecekler belki de sürgüne gönderecelerdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
15.07.2020 23:41 | Son Güncelleme: 15.07.2020 23:41

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "FETÖ, eğer darbe girişiminde başarılı olsaydı Türkiye'de taş üstünde taş bırakmayacak, bizi idam edecekler belki de sürgüne gönderecelerdi. O yüzden onlara fırsat vermeyerek gücümüzü gösterdik. İnşallah yakın bir zamanda da Ayasofya'da da namaz kılacağız. O gün direnmeseydik bunları gerçekleştiremeyecektik. Bu milletin özgürleştiğinin bir ifadesi de budur." dedi.

Konya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.

Alaaddin Tepesi'nde bulunan Sultanlar Türbesi'nin avlusunda gerçekleştirilen tören, Konya Büyükşehir Belediyesi Mehteran takımının gösterisiyle başladı.

Ardından, 15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişiminde vatan için canını feda eden edenler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Leyla Şahin Usta, gelecek yıl bu bayramı daha coşkulu kutlama temennisinde bulundu.

15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişiminin amacının, Türkiye'nin, çevresindeki ülkeler gibi parçalanmasını sağlamak olduğunu belirten Usta, "Bunu başaramamalarının sebebi, kefenini giyenler, canını ortaya koyan bir millet ve onun önünde giden bir lidere sahip olmamızdandır. Onlar zannetti ki herkes bir köşeye kaçıp gidecek. Ama hesap ettikleri gibi olmadı. Tanklar, toplar, tüfekler susturuldu. Atılan bombalar şehit vermemize sebep oldu ama asıl canı çıkarılan FETÖ ile arkasındaki güçler oldu." diye konuştu.

Usta, o gece, bu milletin prangalara vurulamayacağını ve teslim olmayacağını tüm dünyanın gördüğünü aktardı.

Türkiye'nin sahadaki gücünü artık dünyaya gösterdiğini vurgulayan Usta, şunları kaydetti:

"FETÖ, eğer darbe girişiminde başarılı olsaydı Türkiye'de taş üstünde taş bırakmayacak, bizi idam edecekler belki de sürgüne gönderecelerdi. O yüzden onlara fırsat vermeyerek gücümüzü gösterdik. İnşallah yakın bir zamanda da Ayasofya'da da namaz kılacağız. O gün direnmeseydik bunları gerçekleştiremeyecektik. Bu milletin özgürleştiğinin bir ifadesi de budur. Bu gece bizim önümüze çıkanların bizi durduramadığı bir gecedir. Bu gece onurlu bir duruşun gösterildiği bir gecedir."

Usta, üzerinden dört yıl geçmesine rağmen, mecliste üzerlerine atılan bombaları dün gibi hissettiğini, geçen sürenin 7 saat değil, 7 güne bedel olduğunu anlattı.

Darbe girişiminin ardından yakalanan FETÖ mensuplarının, hayatlarının sonuna kadar bedel ödeyeceklerini dile getiren Usta, şöyle devam etti:

"O gece, Cumhurbaşkanımız dik durmasaydı, belki bu günleri göremeyecektik. Bu hainlere ne mecliste, ne bürokrasimizde, ne ordumuzda var oluşlarına müsade etmeyeceğiz. Bunu da milletimizden aldığımız güçle yapacağız. Derdimiz sadece bu ülke değil, derdimiz bu dünya. Derdimiz Filistin'in özgürleşmesi, Suriye'deki savaşın bitmesi, Afganistan'daki çocukların gülmesi. Bunları bildikleri için bize fırsat vermek istemiyorlar ama biz bu günleri görebilmek için çabalayacağız."

Konya Valisi Vahdettin Özkan ise 15 Temmuz destanında öncülük eden bu vesileyle şehadet şerbetini içen tüm şehitler için Allah'tan rahmet diledi.

Türk milletinin, hain darbe girişimine ağır bir sille vurarak alt etmeyi başardığını ifade eden Özkan, "Bu örgüt mensupları, devletin en önemli yerlerini ele geçirmek için senelerce çalışmışlardır. Bunu yaparken de takiyyeyi kullanmışlardır. Bunlar, 15 Temmuz gecesi hüsrana uğrayarak deşifre oldular." ifadelerini kullandı.

Vali Özkan, 15 Temmuz kalkışmasını püskürten en önemli etkeninin milletin inancı olduğunu, Türk milletinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde destan yazmaya devam edececeğini belirtti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekilleri Ahmet Sorgun, Ziya Altunyaldız, MHP İl Başkanı Remzi Karaarslan ile Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik de birer konuşma yaptı.

Programa, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, gaziler ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor 3. Sayfa
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi 'felç edecek' yaptırım çağrısı Ekonomi
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi Güncel
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı Güncel
Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı
Diyarbakır ve Adıyaman'da serinlemek için sulama kanalına giren 4 genç boğuldu 3. Sayfa
Diyarbakır ve Adıyaman'da serinlemek için sulama kanalına giren 4 genç boğuldu
İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı 3. Sayfa
İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın
Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın
Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
Azerbaycan'da halk seferberlik talebiyle Milli Meclisin önünde toplandı: Başkomutan silah ver bize
Azerbaycan'da halk seferberlik talebiyle Milli Meclisin önünde toplandı: Başkomutan silah ver bize
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu
Korkunç kazada sürücü, hurdaya dönen otomobilden hafif yaralı çıkarıldı
Korkunç kazada sürücü, hurdaya dönen otomobilden hafif yaralı çıkarıldı
Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar
Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar
Coşkun Sabah'ın, 'Okuluna para yetişmiyor' dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
İstanbul'da taksicinin yumruklarla saldırdığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı
İstanbul'da taksicinin yumruklarla saldırdığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı
Kadınlar arasındaki alacak verecek kavgası kanlı bitti: 2 yaralı
Kadınlar arasındaki alacak verecek kavgası kanlı bitti: 2 yaralı
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı
TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı
Bakan Soylu, 15 Temmuz şehitlerinin adını okurken gözyaşlarına hakim olamadı
Bakan Soylu, 15 Temmuz şehitlerinin adını okurken gözyaşlarına hakim olamadı
Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha
Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, evinin önünde protesto edildi
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, evinin önünde protesto edildi
Tramvayda maske takmayan yolcudan pes dedirten sözler: Şikayetçi mi olacaksınız? Çok da umurumda
Tramvayda maske takmayan yolcudan pes dedirten sözler: Şikayetçi mi olacaksınız? Çok da umurumda
Darbeciler, Türkiye'ye karşı işbirliği yaptı! Hafter, Mısır ordusuna ülkeye müdahale hakkı verdi
Darbeciler, Türkiye'ye karşı işbirliği yaptı! Hafter, Mısır ordusuna ülkeye müdahale hakkı verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Fatih Sultan Meral Akşener Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Alişan Hande Yener İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Darbe Şehit Asker Survivor
Şu an buradasınız: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.7.2020 23:44:46. #1.14#
title