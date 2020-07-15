15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Çanakkale'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenledi.

15.07.2020 23:29 | Son Güncelleme: 15.07.2020 23:37

Çanakkale'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenledi.

İskele Demokrasi Meydanı'nda gerçekleşen programa Vali İlhami Aktaş, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Süleyman Canpolat, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, MHP Çanakkale İl Başkanı Ali Tuğrul Yıldırım ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda dualar edildi.

Vali İlhami Aktaş, yaptığı konuşmada, dünyanın hiçbir yerinde ordunun kendi halkının üzerine bomba yağdırmadığını söyledi.

Türk ordusunun kıymetli üniformasını giymiş olan hain terör örgütüne mensup kişilerin halkın üzerine bomba yağdırdığını belirten Aktaş, şöyle devam etti:

"Derslerinde Çanakkale'yi okumayanlar, derslerinde Çanakkale destanını dinlemeyenler, Mehmet Akif'i bilmeyenler, Seyit onbaşıları bilmeyenler, sınavlarını soru çalarak, atamalarını terör örgütünün arkasına sığınarak gerçekleştiren bu kişiler vatan ve millet duygusundan en ufak bir şekilde milletini de tanımadan böyle bir harekete kalkışmıştır. Tabi halkımız başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bu hadsizlere haddini bildirmek üzere sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlara çıkmış yine dünyanın hiçbir yerinde göremeyeceğimiz şekilde tamda bu gençlik nereye gidiyor dediğimiz bir ortamda tankın önüne yatmış, helikopteri taşlamıştır. Hiçbir millette böyle bir cesaret böyle bir duygu böyle bir ruh hali göremezsiniz."

Konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması dev ekrandan izlenildi.

Etkinlikte, öğrenciler tarafından şiir okunurken, 15 Temmuz Belgeseli Gösterimi yapıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kaynak: AA

Manşet

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