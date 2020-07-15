15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Keban ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik yapıldı.

Keban ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik yapıldı. 15 Temmuz Şehitler Meydanında düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kuran Kerim tilaveti ile devam eden programda sala okundu, Kaymakam Ersin Tepeli, Belediye Başkanı Fethiye Atlı, Elazığ İl Müftü Yardımcısı Zafer Güneş tarafından günün anlam ve önemini belirtir konuşmalar yapıldı. Mahalli Halk Şairleri Ahmet Demir, Fevzi Özdemir, Mustafa Ergan kendi yazdıkları 15 Temmuz konulu şiirlerini okudu. Öğrencilerin şiir dinletisi, ilahi ve kasideler seslendirilen programda dua okundu. 15 Temmuz fotoğraflarını içeren sergi ziyaret edildi. 15 Temmuz Belgeseli izlenildi. Programa, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hüseyin Özkan, İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Yurtseven,,K Parti İlçe Başkanı Şahin Oğuz, MHP İlçe Başkanı Osman Dinkçi de katıldı. Kaynak: AA