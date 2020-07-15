15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da, Vakıflar Genel Müdürlüğünce, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında şehit edilenler için Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da, Vakıflar Genel Müdürlüğünce, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında şehit edilenler için Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Isparta'da yeni inşa edilen Tabakhane Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Mevlit programına katılan vatandaşlara, seccade dağıtıldı, sosyal mesafe kuralına uyarak namaz kılınması için uyarı yapıldı. Programa, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu da katıldı. Kaynak: AA