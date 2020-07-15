15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Diyarbakır ve Mardin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde vatandaşlar meydanlarda bir araya geldi.

Diyarbakır ve Mardin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde vatandaşlar meydanlarda bir araya geldi.

Diyarbakır Valiliği öncülüğünde merkez Kayapınar ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda düzenlenen programa vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla adeta akın etti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlikte şehitler için dua edildi. Darbe girişimini anlatan sinevizyon gösteriminin yapıldığı programda, kahramanlar için yazılan şarkılar ve marşlar Türkçe, Kürtçe ve Arapça seslendirildi.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, yaptığı konuşmada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini hatırlatarak, o gece önce İstanbul'da köprünün işgal edildiğini, ardından TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Özel Harekat Daire Başkanlığının bombalandığını anımsattı.

"Alçak FETÖ yıllarca milletin bütün kurumlarına sızarak bu milletten intikam almak istedi. Onların bilmediği farkına varamadığı bir şey vardı, o da milletin imanının farkında değillerdi." diyen Karaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milletimizi şehirlerin meydanlarına, sokaklarına davet ettiğinde, millet hiç gözünü kırpmadan topun, tüfeğin, savaş uçağının karşısına çıplak elleriyle gömleğiyle tişörtüyle ama imanı ve cesaretiyle çıktı. Bunu bilmiyorlardı, bunu tahmin edemiyorlardı. Herkesi kendileri gibi ruhları satılmış zannediyorlardı."

Karaloğlu, o gece Diyarbakırlıların da bu çağrıya uyarak şehrin meydanlarını, sokaklarını doldurarak istiklaline, istikbaline, hürriyetine ve namusuna sahip çıktığını dile getirerek, bundan dolayı devletin bir valisi olarak herkese teşekkür ettiğini aktardı.

Karaloğlu, şunları kaydetti:

FETÖ'nün 4 yıl önce millete yaşattığını unutmayacaklarını, unutturmayacaklarını çocuklara ve gençlere bu alçaklığı anlatmaya devam edeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu topraklarda çok ihanet gördük ama böylesini ilk defa o gece yaşadık. O gece milletin kurumlarına sızmış o hainler milletin silahını, millete doğrulttu. Daha önce de darbeler ve darbe teşebbüsleri olmuştu ama böyle bir alçaklığı, rezilliği ilk defa yaşıyorduk. Ülkemizde ve komşu ülkelerde ırkçılığı mezhep farklılığını bahane ederek neredeyse alfabede harf bırakmadan oluşturulan ve emperyalizme hizmet eden birçok terör örgütü var. Hepsine karşı uyanık olmak, milli birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi korumak durumundayız. Aramızdaki saygıyı, muhabbeti büyütmek durumundayız. Fitne çıkaran bozgunculuk yapanlara fırsat vermemeliyiz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı "15 Temmuz Millete Sesleniş Konuşması" dev ekrandan yansıtıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle şehitler anısına 25 milli sporcunun katıldığı ve her 100 metrede sancağı devrederek koştuğu 2 bin 500 metrelik koşu 15 Temmuz Parkı'nda sona erdi.

Koşunun son etabını koşan engelli sporcu sancağı Vali Karaloğlu'na teslim etti.

Programa askeri erkan, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Mardin

Mardin'de Şakir Nuhoğlu Camisin'de şehitler için mevlit okutuldu.

15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda Kuran'ı Kerim tilavetiyle başlayan programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, şehitler için dua edildi.

Ellerinde Türk bayraklarıyla alanı dolduran vatandaşlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Kahrolsun FETÖ" sloganları attı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı konuşması dev ekrandan yansıtıldı.

Meydanda Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında ve sonrasında Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirleri tarafından çekilen fotoğrafların da bulunduğu karma sergi açıldı.

Mardin Müftülüğü ilahi korusu ile bazı öğrenciler ilahiler seslendirdi, şiirler okudu.

Programa, Vali Vekili Bahattin Çelik, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen ve İl Emniyet Müdür Vekili Muhittin İlker Emir, Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir, gazi ve şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA