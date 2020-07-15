15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Nusaybin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle program düzenlendi.

Nusaybin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle program düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen programda FETÖ'nün darbe girişimini anlatan fotoğraf sergisi açıldı.

Saygı duruşunda bulunulan, İstiklal Marşı okunan programa Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Balıkçılar, Cumhuriyet Başsavcısı Hami Can, Garnizon Komutanı Binbaşı İlkay Katı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Fatih Yıldırmaz, Emniyet Müdürü Murat Sönmez, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Latif Özel, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kur'an-ı Ketim tilavetinin ardından ilçe vaizi Mehmet Şara dua okudu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı konuşma dev ekrandan yansıtıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin, 15 Temmuz 2016'da Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve Türk milletinin milli iradesine karşı bir darbe girişimi düzenlendiğini hatırlattı.

Kaynak: AA