15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kadir Has Stadyumunda "Bayrak Töreni" düzenlenmesi Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumunda "Bayrak Töreni" düzenlendi.

Kadir Has Stadyumunda "Bayrak Töreni" düzenlenmesi Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumunda "Bayrak Töreni" düzenlendi.

Erciyes Anadolu Holding tarafından dokunan Türk Bayrağı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışan antrenörler ve holding çalışanları tarafından stadın çimlerinde açıldı. 45 metre genişliğinde, 67,5 metre uzunluğunda, toplam 3 bin 38 metrekare olup 418 kilogram ağırlığındadır.

Kaynak: AA