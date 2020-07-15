15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Malazgirt Kaymakamlığı ve Malazgirt Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
15.07.2020 22:35 | Son Güncelleme: 15.07.2020 23:34

Malazgirt Kaymakamlığı ve Malazgirt Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanında gerçekleştirilen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlçe Kaymakamı Emre Yalçın ve Belediye Başkanı Cengiz Altın'nın günün önemine ilişkin konuşmalarının ardından sinevizyon gösterimi yapıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda sosyal mesafe kuralına uyularak "Demokrasi nöbeti' tutuldu.

Programa Garnizon Komutan Vekili Personel Astsubay Üstçavuş Ramazan Karadağlıoğlu, Cumhuriyet Savcısı Ömer Uysal, Konakkuran Belediye Başkanı Abdurahman Ömeroğlulları, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Samet Tonga, Emniyet Müdürü İlker Ekşi, siyasi parti ve STK temsilcileri, kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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