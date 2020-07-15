15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında bisiklet ve tekerlekli kayak gösterisi düzenledi.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında bisiklet ve tekerlekli kayak gösterisi düzenledi.

Muş Alparslan Üniversitesinde (MŞÜ) bir araya gelen grup 9 kilometrelik yürüyüşün ardından, bisikletlerle valilik önüne geldi.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, 4 yıl önce 15 Temmuz gecesi FETÖ'nün ülkenin istikbaline, istiklaline ve milletin hür iradesine kast ettiğini söyledi.

Hain darbe girişimini unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını ifade eden Güler, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda Muş Alparslan Üniversitesi'nden (MŞÜ) başlayarak yaklaşık 9 kilometre yürüyüşün ardından Muş valiliği önünü kadar bisiklet turu düzenledik. Bunun akabinde ilimizin en işlek caddesi olan İstasyon Caddesinde tekerlekli kayak etkinliğimizi yaptık. Burada gençlerimizde 15 Temmuz hassasiyeti oluşturarak herkese mesajımızı veriyoruz. Ülkemizin istiklaline kast edenler bu gençliği karşısında bulacaktır."

Kaynak: AA