15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mardin'in Ömerli ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Mardin'in Ömerli ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Kaymakamlıkça düzenlenen program kapsamında Ulu Cami'de mevlit ve Kur'an-ı Kerim okutuldu.

Ömerli Cumhuriyet Meydanında devam eden programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Ellerinde Türk bayrağı ile meydanı dolduran vatandaşlar için ilk olarak 15 Temmuz temalı sinevizyon gösterimi yapıldı.

Kaymakam Hamza Türkmen yaptığı konuşmada, vatanı için canını feda eden aziz şehitler ile gazileri anmak ve demokrasiye sahip çıkmak için bir arada olduklarını söyledi.

Şehitlik mertebesine ulaşan cesur insanları rahmet ve minnetle yad ettiklerini dile getiren Türkmen, şöyle konuştu:

"15 Temmuz gecesi ülkemiz büyük bir ihanetle karşılaştı. Sinsi sinsi örülen tezgah düşmanların başına hamdolsun ki yıkılmıştır."

Programa, Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kamil Aksoy kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA