15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Mersin'in Gülnar ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitlik ziyaret edildi.
15.07.2020 20:13 | Son Güncelleme: 15.07.2020 20:51
Mersin'in Gülnar ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitlik ziyaret edildi.
Gülnar Kaymakamı Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Fahri Furkan Altındağ ve İlçe Müftüsü Yusuf Kaya, Akdeniz Mahallesi Tavşantepe Mezarlığı'nda bulunan şehitliği ziyaret etti.
Daha sonra şehit aileleri ziyaret edildi.
Kaynak: AA