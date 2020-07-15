15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kudret Bülbül, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin Türk ordusundan atıldıktan sonra ordunun Türk ordusu olduğunu belirterek, "Ordumuz Suriye'de gereğini yaptı, Libya'da gereğini yapıyor ve Doğu Akdeniz'de de...

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
15.07.2020 19:01 | Son Güncelleme: 15.07.2020 19:01

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kudret Bülbül, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin Türk ordusundan atıldıktan sonra ordunun Türk ordusu olduğunu belirterek, "Ordumuz Suriye'de gereğini yaptı, Libya'da gereğini yapıyor ve Doğu Akdeniz'de de yine gereğini yapıyor." dedi.

Bartın Valiliği ve Bartın Üniversitesi tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" paneli düzenlendi.

Bartın Kültür Merkezi'ndeki panelde "FETÖ: Küresel Bir İhanet Şebekesi" başlıklı konuşmasını yapan Bülbül, FETÖ'nün esasen küresel bir istila hareketi olduğunu, küresel şer odaklarının bir uzantısı olarak görev yaptığını ve küresel emperyalizm anlaşılmadan FETÖ'nün de anlaşılamayacağını söyledi.

Küresel galipler tarafından oyun kurucu ülkelere her zaman sınırlamalar yapıldığını ve Türkiye'yi takip eden küresel aktörlerin de ülkenin potansiyelini çok iyi bildiklerini ifade eden Bülbül, "Türkiye'yi kontrol altına almak için uzun yıllar bir sistem kuruldu. 1961 Anayasası'ndan bu yana bir soğuk savaş vesayeti Türkiye'de kurumsallaştırılmıştır. Bu vesayetin küreselleşme sürecinde yürümeyeceği anlaşılınca esasen FETÖ, bu yeni döneme inşa edilen yeni vesayetin adı olmuştur." ifadelerini kullandı.

- "Hainler temizlendikten sonra ordu, Türk ordusu oldu"

Bülbül, FETÖ'nün küresel bir vesayet anlayışının sonucu olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Kainat imamı diyorlar, terörist elebaşına. Ben yurt dışında FETÖ'nün iç yüzünü anlattığımda 'Bu sizin meselenizdir.' diyorlar. Hayır, bu FETÖ'nün olduğu tüm ülkelerin meselesi ve hatta artık daha çok onların meselesidir çünkü Türkiye, bu konuda çok önemli mesafeler katetti, diğer ülkeler bu kadar yol alamadı. Türkiye'nin bölgesel ve küresel vizyonunu bilen küresel aktörler ülkemiz üzerinden bir vesayet inşa etmek istemişlerdir. Özellikle bu hainler Türk ordusundan atıldıktan sonra Türk ordusunun zayıflayacağını düşündüler ve söylediler. 'Türk ordusu çöktü ve bitti.' dediler. Bu gibi söylemleri çok duyduk ama çok net gördük ki bu hainler ordumuzdan temizlendikten sonra Türk ordusu, Türk ordusu oldu. Ordumuz Suriye'de gereğini yaptı, Libya'da gereğini yapıyor ve Doğu Akdeniz'de de yine gereğini yapıyor."

- "FETÖ bir virüstür ve bulunduğu tüm ülkeler için ciddi bir sorundur"

FETÖ'nün 170 ülkede bulunan bir virüs olduğunu belirten Bülbül, "Nasıl bugün bütün dünya koronavirüs için bir çözüm arıyorsa FETÖ'nün de 170 ülkede olan bir virüs olarak, antivirüsü bulunmalıdır. Bu noktada en tecrübeli ülke biz olduğumuz için bu antivirüsü üretmek de bize düşüyor." dedi.

"Ayaksız yaşanır ama vatansız yaşanmaz"

15 Temmuz gazisi Sabri Gündüz ise o gece Besmele çekerek evden çıktığını ve arkadaşlarıyla köprüye gittiğinde cehennem gibi bir ortamın hakim olduğunu belirtti.

Normalde o ortamdan ve seslerden uzaklaşılması gerekirken, insanların akın akın silah seslerine doğru gittiğini anlatan Gündüz, şunları kaydetti:

"İki kişi farklı yere geçtik ve arkamızdan diğerleri de gelir dedik. En azından mühimmatlarını bitiririz diye düşündük. Arkamızdan gelenlere zaman ve fırsat oluşturmak istiyorduk. Hayatımda yemediğim hakareti ve küfrü orada yedim, akın akın mermi atıyorlardı. Yüzlerine baktıklarımızda da katil olduklarını, hain olduklarını görebiliyorduk. Gözümün önünde orada çok kişiyi şehit ettiler. Göğsünden vurulan bir çocuğu kurtarmak için harekete geçtiğimde de beni vurdular. İlk mermiyi yedim ve yere düştüm. Ateş etmeye devam ettiler. Ayağım kırılmış ve atar damarım patlamıştı. Şanlı bayrağımızla turnike yaptım bacağıma ve hastaneye gittik. Giderken arabaya da ateş açtılar. Hastane ise tam bir can pazarıydı. Biz o gün topyekun bir mücadele içerisindeydik çünkü o karanlık gecede kaybetseydik, hepimiz kaybedecektik."

Gündüz, 15 Temmuz gecesi yaralandıktan sonra 47 ameliyat geçirdiğini hatırlatarak, bu süreçte "Allah'ım bana şifa ver, ayağımı düzelt." diye değil, "Allah'ım senden ayağa kalkıp yürümeyi istiyorum. Gün gelir de bir gün zalimin karşısında tekrar durursam güçlü ve kuvvetli bir şekilde onun üstüne yürümek istiyorum."diye dua ettiğini söyledi.

46 defa ameliyat olduğunu ve 47'ncisinde artık ayağının kesildiğini anlatan Gündüz, "Ayaksız yaşanır ama vatansız yaşanmaz bunu biliyorum." dedi.

Etkinliğe, Garnizon Komutanı Vekili Deniz Albay Erkan Şahin, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, Bartın Vali Yardımcısı Abdullah Akdaş, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, kamu kurum ve kuruluşlardan temsilciler ile çok sayıda kişi katıldı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı Magazin
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
Gar katliamının planlayıcısı, Suriye'de esir olduğu ortaya çıktı Güncel
Gar katliamının planlayıcısı, Suriye'de esir olduğu ortaya çıktı
İnşaatı izlemek isteyenler için paravanda pencere açtılar Yaşam
İnşaatı izlemek isteyenler için paravanda pencere açtılar
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu Yaşam
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu
TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı 3. Sayfa
TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı
Trump'tan dünyayı heyecanlandıran koronavirüs aşısı paylaşımı Dünya
Trump'tan dünyayı heyecanlandıran koronavirüs aşısı paylaşımı
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi 'felç edecek' yaptırım çağrısı
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı
Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı
Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı
İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı
İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı
Azerbaycan'da halk seferberlik talebiyle Milli Meclisin önünde toplandı: Başkomutan silah ver bize
Azerbaycan'da halk seferberlik talebiyle Milli Meclisin önünde toplandı: Başkomutan silah ver bize
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha
Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha
Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı
Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı
Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar
Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar
Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı
Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
Cumhurbaşkanlığından 4 yıl sonra gelen 15 Temmuz görüntüleri: İlk defa izleyeceksiniz
Cumhurbaşkanlığından 4 yıl sonra gelen 15 Temmuz görüntüleri: İlk defa izleyeceksiniz
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam
TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
Marmaris'te 15 Temmuz darbe girişiminde çatışmanın yaşandığı iki oda korunuyor
Marmaris'te 15 Temmuz darbe girişiminde çatışmanın yaşandığı iki oda korunuyor
ABD'de insanlar üzerinde denenmeye başlanan potansiyel Kovid-19 aşısı son aşamaya hazır
ABD'de insanlar üzerinde denenmeye başlanan potansiyel Kovid-19 aşısı son aşamaya hazır
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 37'ye yükseldi
Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 37'ye yükseldi
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
FETÖ'cüler Turgut Aslan'ı başından 2 kez vurdu, 5 ay komada kaldı; uyandığında 'Demokrasi var mı?' diye sordu
FETÖ'cüler Turgut Aslan'ı başından 2 kez vurdu, 5 ay komada kaldı; uyandığında 'Demokrasi var mı?' diye sordu
Ayasofya Camii önündeki 15 Temmuz koreografisi izleyenleri mest etti
Ayasofya Camii önündeki 15 Temmuz koreografisi izleyenleri mest etti
CHP çoklu baro kanununu Anayasa Mahkemesi'ne götürüyor
CHP çoklu baro kanununu Anayasa Mahkemesi'ne götürüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Engin Özkoç Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Reynmen Cem Davran Ebru Gündeş Aybüke Pusat
Spor Falcao Burak Yılmaz İbrahim Üzülmez Fernando Muslera Sofiane Feghouli
Daha Fazla Asker Survivor Ayasofya 15 Temmuz
Şu an buradasınız: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.7.2020 19:04:44. #1.14#
title