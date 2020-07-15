15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Halit Topuz'un ailesini ziyaret etti.

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Halit Topuz'un ailesini ziyaret etti.

Çoban, şehit Topuz'un babası Yusuf Topuz ve aile fertleriyle bir süre sohbet etti.

Her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını belirten Çoban, her türlü ihtiyaçlarında kapılarının şehit ailelerine açık olduğunu söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren şehidin babası Yusuf Topuz, Çoban'a ilgisinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Çoban'a ziyaretinde Belediye Yazı İşleri Müdürü Nebi Alçiçek ile Ahlat Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kerem Öztürk eşlik etti.

Kaynak: AA