15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Van'ın Erciş ilçesinde Erciş Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında koşu yarışması düzenledi.

Van'ın Erciş ilçesinde Erciş Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında koşu yarışması düzenledi. Şehir stadyumunda düzenlenen yarışmaya 25 sporcu katıldı. 2 grup halinde yapılan yarışmada sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı. Başarılı olan sporculara Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ile protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi. Kaynak: AA