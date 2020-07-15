15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü AK Parti Bitlis İl Gençlik Kolları Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla hazırladığı çizgi roman dergisini dağıttı.

AK Parti Bitlis İl Gençlik Kolları Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla hazırladığı çizgi roman dergisini dağıttı.

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, AK Bitlis Gençlik Kolları Başkanlığı üyeleri, 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıl dönümünde "Demokrasi Ateşi Sönmeyecek" adlı çizgi roman hazırladı.

Hazırlanan çizgi romanlar, gençlik kolları yönetim kurulu üyeleri tarafından vatandaşa ve esnafa dağıtıldı.

AK Parti Bitlis İl Gençlik Kolları Başkanı Doğan Daldagül, "Bu akşam Ulu Cami Meydanı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programında da yer alacağız. Tüm vatandaşlarımızı akşam 20.00'dan sonra meydanına bekliyoruz. Buradan bir kez daha 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen vatandaşlarımıza ve güvenlik güçlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dilerim."

Kaynak: AA