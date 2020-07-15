15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, şehitler anıldı.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, şehitler anıldı. Gülşehir Kaymakamı Ahmet Kavanoz, Belediye Başkanı Fatih Çiftçi, ilçe protokolü ve vatandaşlar Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Şahin Kaya'nın Gülşehir Asri Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti. İlçe Müftüsü Talat İlbahar tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, dua edildi. Heyet daha sonra, şehit polis memuru Semih Turgut'un Gümüşkent beldesindeki kabrini ziyaret ederek, karanfil bıraktı. Kaynak: AA