15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Antalya'da, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi.

Antalya'da, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi.

Uncalı Mezarlığı Şehitliği'nde düzenlenen törene, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, eşi Hanife Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Başsavcı Halil İnal ve hain darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğünde şehit olan polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın babası Zeki ile annesi Meltem Kılınç, çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende şehitler için Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi. Daha sonra Vali Yazıcı ve beraberindeki protokol üyeleri, şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı.

Kaynak: AA