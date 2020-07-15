15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Aydın'ın Germencik ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Kanlı Bahçe Şehitliğinde düzenlenen törende Kaymakam Ayhan Işık, Belediye Başkanı Fuat Öndeş ile şehit ve gazi dernekleri tarafından anıta çelenk bırakıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunmasının ardından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı. Programa, kurum müdürleri, daire amirleri ve siyasi partilerin temsilcileri de katıldı. Kaynak: AA