15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Saygı duruşu ve istiklal marşı Batman Valisi Hulusi Şahin'in konuşması 15 Temmuz gecesi Ankara Emniyet Müdürlüğünde FETÖ tarafından şehit edilen Batman Üniversitesi mezunu polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç adına yaptırılan mescidin açılışı Mescidin içinden detaylar 15 Temmuz Demokrasi ve...

15.07.2020 17:57 | Son Güncelleme: 15.07.2020 18:02

Saygı duruşu ve istiklal marşı

Batman Valisi Hulusi Şahin'in konuşması

15 Temmuz gecesi Ankara Emniyet Müdürlüğünde FETÖ tarafından şehit edilen Batman Üniversitesi mezunu polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç adına yaptırılan mescidin açılışı

Mescidin içinden detaylar

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü konulu fotoğraf sergisi gezildi

Bozooğulları Mezarlığı'ndaki şehitlerin kabrinin ziyaret edilmesi - Batman

15 Temmuz gecesi Ankara Emniyet Müdürlüğünde FETÖ tarafından şehit edilen Batman Üniversitesi mezunu polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç adına yaptırılan mescidin açılışı gerçekleştirildi.

Açılış töreninde konuşan Batman Valisi Hulusi Şahin, şunları söyledi:

"Sizin çocuklarınızı, sizin silahlarınızı size karşı kullanıyor. Bu herhangi bir düşmanın yapacağı bir şey değil çok daha ağır bir şeydir. Anadolu'nun fakir insanlarının parasını aldılar. Hiçbir kutsalları yok, tek kutsalları kendilerini iktidara taşımak. Anadolu'nun temiz çocuklarını alıp beyinlerini 15 Temmuz akşamı kendi insanı öldüren ve bombalayan birer mankurta çevirdiler. Bu yüzyılın kötülük hareketini çok iyi algılamalı ve buna benzer oluşumlara bundan sonra asla fırsat vermemeliyiz. Bizim için gerçekten ilk ve en önemli sadakat devlete olan sadakattir. Devlete sadakati olmayan hiçbir yapı ile asla ama asla bir arada olmamız mümkün değildir."

Konuşmadan sonra Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, şehit polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın mezuniyet diplomasını İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç'a takdim etti.

Açılışı yapılan mescitte şehitler için mevlit okutuldu.

Vali Şahin ve AK Parti Batman İl Başkanı A. Akif Gür, Karşıyaka Mahallesi'nde Bozooğulları Mezarlığı'ndaki şehitlerin kabrini ziyaret etti, dua etti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kaynak: AA

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