15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü AK Parti Kayseri Milletvekilli Taner Yıldız ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Kayseri Milletvekilli Taner Yıldız ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yıldız, mesajında, maskesi düşen terör örgütü FETÖ/PDY'nin kökü dışarıdaki işbirlikçileriyle kalkışma yaparak 15 Temmuz akşamı son hedefini uygulamaya koyduğunu anımsattı.

Ancak o gün bir şeyi unuttuklarına dikkat çeken Yıldız, "Ölümü bayram, düğün sayan bu çilekeş milletimiz ekmeksiz yaşar fakat özgürlüksüz yaşayamazdı. Hele kökü dışarıda emperyalistlerin maşası olmuş hainlerin güdümünde hiç yaşayamazdı. Zillet içeresinde yaşamaktansa izzet içerisinde ölmeyi kendisine ilke edinen milletimiz, bu şuurla eşine az rastlanır bir destansı mücadeleyle hainlere gereken dersi vermiş ve onları tarihin ihanet çöplüğüne atmıştır." ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu da 15 Temmuz günü milletin ortaya koyduğu destansı mücadeleyle tarihe geçtiğini kaydetti.

Yüzyıllar geçse de hainleri, hainlerin kahpece girişimlerini unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını vurgulayan Çopuroğlu, şunları kaydetti:

"O karanlık gecede eşlerini, çocuklarını, geleceğini ve umutlarını geride bırakarak mücadeleye koşan bu aziz milletin evlatlarına teşekkür ediyorum. Allah bize bir daha 15 Temmuz gibi bir ihanet yaşatmasın. 15 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti'ne kast eden alçakların hain planına karşı koyarak milleti, vatanı, bayrağı uğruna canını veren şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: AA