15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Çorum'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler anıldı.

Çorum'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler anıldı. Çorum Çorum'da da Valilik tarafından düzenlenen program çerçevesinde Çorum Şehitliği'ne gidildi. Kur'an-ı Kerim okunup, dualar edildikten sonra şehit kabirlerine karanfil bırakıldı. Bazı aileler, şehitlerin mezarları başında gözyaşı döktü. Programa Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Garnizon Komutanı Albay Çetin Öcal ile diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Kaynak: AA