15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü düzenlenen etkinlikler ile başladı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
15.07.2020 17:17 | Son Güncelleme: 15.07.2020 17:46

Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü düzenlenen etkinlikler ile başladı.

Etkinlikler kapsamında Yalıhüyük Merkez Camisi'nde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Öğle namazına müteakip protokolün gittiği Yalıhüyük Şehitliğinde Kur'an-ı Kerim okundu.

Etknliklere, İlçe Kaymakamı Muhammed Deniz Kılınç, Belediye Başkanı Hasan Koçer, İlçe Jandarma Komutanı Hakan Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Sevsarı'nın yanı sıra şehit yakınları ve bazı vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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