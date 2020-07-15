15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Malkara ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

Malkara ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla program düzenlendi. Program kapsamında şehit Uzman Çavuş Selim Vural, Doğanköy Mahallesi'ndeki kabri başında anıldı. Öğlen namazı öncesinde tüm şehitler ve gaziler için mevlit okutuldu. Hükümet Konağı'ndaki Atatürk heykeli önündeki resim sergisi, Kaymakam Erkan Karahan, 95. Zırhlı Tugay Komutanı Erkan Yıldız, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Yıldız, İlçe Müftüsü Safi Çınar, AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Şentürk tarafından açıldı. Kaynak: AA