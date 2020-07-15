15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma etkinliği gerçekleştirildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
15.07.2020 17:07 | Son Güncelleme: 15.07.2020 17:07

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma etkinliği gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar'ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, elçilik çalışanları ve Yeni Delhi'deki Türk vatandaşları katıldı.

Torunlar, Türkiye'de 15 Temmuz 2016 günü akşam saatlerinde başlayan ve ertesi günün ilk saatlerine kadar süren ve ülkeyi karanlık günlere götürmeyi, rejimi değiştirmeyi hedefleyen kanlı başarısız darbe girişiminin yıl dönümü vesilesiyle bir araya geldiklerini söyledi.

O gün tamamen tek bir merkezden idare edilen terörist girişime maruz kalındığını vurgulayan Torunlar, şöyle devam etti:

"21 yıl önce ülkesinden kaçarak Atlantik'in diğer kıyısında yabancı bir devletin himayesinde yaşayan, on yıllar boyunca devletin kılcal damarlarına kadar işleyen bir terör ağı geliştiren, kendine 'Kainat İmamı' sıfatı bahşeden Fetullah Gülen'in, sığındığı ülkenin servislerinden aldığı talimatla Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi yok etmeye yeltenen bu kanlı girişimine karşılık, aziz milletimiz, büyük önder Atatürk'ün "sahip olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur" sözünün gereğini yerine getirircesine sokaklara ve meydanlara çıkmış, 251 kıymetli evladını şehit vererek söz konusu habisin daha da büyüyüp serpilmesine 'dur' demiştir."

O gece, 2 binden fazla vatandaşın gazi olduğunu anımsatan Torunlar, şehitlerin aziz hatıraları önünde saygıyla eğilerek, gazilere sağlık ve esenlikler diledi.

Torunlar, o geceki kalkışmada ellerine kan bulaşanların önemli bir bölümünün yakalandığına ve Türk adaletinin huzuruna çıkarılarak muhtelif cezalara çarptırıldığına işaret ederek, "Demokrasi ve cumhuriyetimize kastedenlerin hala var olduklarını, tükenmediklerini, ellerine geçen her fırsatı değerlendirmeye çalıştıklarını hala hemen her gün görüyor ve duyuyoruz. İster kara hudutlarımızın ötesine, ister atalarımızın bize miras bıraktığı güzel denizlerimize ve semalarımıza baktıkça teröristlerin, çırpınsalar da son Türk yurdu üzerindeki melun hesaplarını sürdürdüklerine maalesef tanık olmaktayız. Onların bu hesapları son bulmadıkça, bizler de uyumayacağız. Uyanık olmak zorundayız." diye konuştu.

"PKK, DEAŞ gibi maşalarıyla hala ortalıkta cirit atabilmektedirler"

"Bugün vatanımıza uzanan ellerin kendilerini 'dost', 'müttefik' gibi süslü ama içi boş sıfatlarla bildiğimiz ülkelerin yönetimlerine ait olduğunu unutmayalım." değerlendirmesinde bulunan Torunlar, şu ifadeleri kullandı:

"Unuttuğumuz anda ne Ege ve Akdeniz'de ayağımızı suya sokabiliriz, ne masmavi göklerimizde keyfimizce uçabiliriz. Tablo ortadadır. 15 Temmuz'un şimdilik kendisini Türk adaletinden kaçırabilmiş artıklarına kucaklarını gözümüzün içine baka baka hayasızca açma cüretini sergilemeye devam etmekte hiçbir beis görmeyen bu sözde dost ve müttefikler, başta FETÖ olmak üzere kah PKK, kah DEAŞ gibi maşalarıyla hala ortalıkta cirit atabilmektedirler."

Torunlar, emirleri komutanından veya amirinden değil de bir sivil kurumda çalışan sözde "imamından" alarak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ailesiyle kaçırmaya yeltenen, TBMM'yi bombalayan üniformalı teröristlere, devletin gizli yazışmalarını dosyalardan alarak imamlarıyla paylaşan diplomatlara, mahkeme dosyalarını Pensilvanya'daki teröristin emirleri doğrultusunda dizayn etmeye kalkışan savcı ve yargıçlara artık devlette yer olmadığını ve olmayacağını vurguladı.

Hindistan'ın Türkiye'ye desteği

Hindistan'ın Türkiye'ye desteğinden övgüyle söz eden Torunlar, "Görevlerimiz gereği ömrümüzün kıymetli bir dönemine damga vuran Hindistan, "müttefikimiz olmasa da" her vesileyle vurguladığım gibi 15 Temmuz'un hemen ertesinde Türk demokrasisine desteğini Başbakan Narendra Modi'nin şahsında sergilemekten çekinmemiştir. Bizzat tanığı olduğum bu desteği hiçbir zaman unutmam mümkün değildir." ifadesini kullandı.

Torunlar, 2016'dan önce dünyanın yaklaşık 160 ülkesinde pervasızca faaliyet gösteren FETÖ uzantılarının artık Hindistan'da eskisi kadar huzur içinde olmadıklarını ve sayılarının da önemli ölçüde azaldığını belirterek, bu uzantıların büyük ölçüde iş göremez hale düştüğünü ve Hindistan'ın, uluslararası kuruluşlarda da FETÖ'nün ayak izinin temizlenmesinde Türkiye ile el ele verdiğini kaydetti.

Yeni Delhi Büyükelçiliği'nin akredite olduğu Nepal ve Maldivler'de de FETÖ'nün artık başını kaldıramaz noktaya geldiğine işaret eden Torunlar, "Terörist uzantıları dost Butan'a ise zaten hiç adım atamamışlardır." dedi.

Kaynak: AA

Manşet

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