15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önünde ateş açılması sonucu şehit düşen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Yasin Naci Ağaroğlu, mezarı başında anıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önünde ateş açılması sonucu şehit düşen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Yasin Naci Ağaroğlu, mezarı başında anıldı.

Korkuteli ilçesi Yazır Mahallesi'ndeki mezarlıkta düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik" günü anma törenine, Korkuteli İlçe Kaymakamı Ömer Çimşit, Korkuteli Belediye Başkan Vekili İsmet Senekçi, siyasi parti temsilcileri, askeri personel, şehit Ağaroğlu'nun annesi Zehra, babası Osman Ağağoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende tüm şehitler için dua okundu ve şehit mezarına çiçek bırakıldı. Anne Zehra Ağaroğlu, tören boyunca duygusal anlar yaşadı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından oğlunun mezarı başında katılımcılara hitap eden baba Osman Ağaroğlu, Türk milletinin esaret altında yaşamaktansa şehadeti tercih eden bir millet olduğu söyledi.

Vatan sevgisinin maya gibi olduğunu, sütü bozukları tutmayacağını anlatan Ağaroğlu, "Onun için biz vatanımıza sahip çıkarız. O gün bizim çocuklarımız bunu yaptılar. Kendilerinden sonra gelen gençlik sükunet içinde, güven içinde sınava girmeleri için onların uğrunda kanlarını akıttılar, geriye vatan bıraktılar." dedi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Ağaroğlu ailesini evinde ziyaret etti.

Kaynak: AA