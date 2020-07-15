15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Keşan Kaymakamlığınca hazırlanan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı" kapsamında mevlit okutuldu.

Keşan Kaymakamlığınca hazırlanan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı" kapsamında mevlit okutuldu.

Program çerçevesinde Asri Mezarlık'taki şehitlik ziyaret edildi.

İlçe Müftüsü Mehmet Yiğit'in okuduğu duanın ardından, şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Programa Keşan Kaymakamı Nuri Özder, 4. Mekanize Tugay Komutanı Albay Öztürk Mustafa Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ile bazı daire amirleri ve şehit aileleri katıldı.

Program kapsamında İki Minareli Merkez Camisi'nde mevlit okutuldu.

Kaynak: AA