15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Hizan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında mevlit programı düzenlendi.

Hizan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında mevlit programı düzenlendi.

Kaymakamlık tarafından Bediüzzaman Ulu Camisinde düzenlenen programda sosyal masefe kurallarına uyularak şehitler için mevlit ve Kur'an-ı Kerim okutuldu.

Gayda Mezarlığındaki şehitliği ziyaret eden Kaymakam Mustafa Köleoğlu, törene katılan şehit aileleri ile yakından ilgilendi, bir süre sohbet etti.

Köleoğlu ve beraberindekiler daha sonra şehit ailelerini ziyaret etti.

Programa İlçe Jandarma Tabur Komutanı Binbaşı Bahadır Seferoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Fatih Türkmen, Emniyet Müdürü Tamer Esen, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA