15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Kastamonu'nun İhsangazi ve Hanönü ilçelerinde şehitler için mevlit okutuldu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Kastamonu'nun İhsangazi ve Hanönü ilçelerinde şehitler için mevlit okutuldu. İhsangazi Merkez Camisi'nde öğle namazı öncesi şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. Daha sonra İlçe Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün ile İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık, kurum müdürleri ve vatandaşlar tarafından şehitlikler ziyaret edildi. Hanönü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Hanönü ilçesinde şehit mezarları ziyaret edildi. Burada şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Programa, Hanönü Kaymakamı Aydın Göçer, Belediye Başkanı Serkan Uçar, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Kaynak: AA