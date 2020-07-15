15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Denizli'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

Denizli'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

Asri Mezarlık'taki asker ve polis şehitliğini ziyaret eden Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve protokol üyeleri, Kur'an-ı Kerim okunup dua edilmesinin ardından mezarlara karanfil bıraktı, şehit yakınlarına baş sağlığı diledi.

Denizli Büyükşehir Belediyesince de 15 Temmuz destanının fotoğraflarla anlatıldığı "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Fotoğraf Sergisi" düzenlendi.

Şehitlik ziyaretinin ardından protokol üyeleri, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'ndaki fotoğraf sergisini gezdi.

Vali Atik, gazetecilere, Türk milletinin 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yeni bir destan yazdığını belirtti.

Denizli'nin de 15 Temmuz'da vatan sevgisi gösterdiğini ifade eden Atik, şunları söyledi:

"Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın şehirde yaşanan kahramanlıkları, bu fotoğraflarla anlattıklarından gurur duydum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına, bir kentin bu kadar yoğun olarak katılması, fotoğraflara bakarken beni ciddi anlamda duygulandırdı. Allah bir daha bize 15 Temmuzları yaşatmasın, birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Millet olarak uyanık olmamız lazım. Özellikle suret-i haktan gözükenlere karşı çok dikkatli olmalıyız."

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da 15 Temmuz 2016'da yaşananların önceki darbelerden farklı olduğuna işaret etti.

Asıl amacın ülkeyi bölmek olduğunu anlatan Zolan, "Bayrağımıza, vatanımıza, milletimizin iradesine ve demokrasimize yönelik bir kalkışmaydı. Çok şükür başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın duruşu, vatandaşlarımızı meydanlara davet etmesi ve milletimizin de vatanına, bayrağına, ülkesine, milli iradesine sahip çıkmasıyla 15 Temmuz kalkışması bertaraf edildi." diye konuştu.

Vali Atik ve diğer protokol üyeleri daha sonra 15 Temmuz şehidi Haki Aras'ın eşi Firuze Aras ve kızı Arzu Aras'ı evlerinde ziyaret etti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İl Müftülüğünce de vatan için canlarını veren şehitler için Kur'an-ı Kerim ve hatim duası okundu.

Etkinliklere, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Albay Bilal Öztürk, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Kaynak: AA