15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Şehitler için mevlit okutulması 15 Temmuz resim sergisi Şehitlik ziyaretleri Elazığ Valisi Erkaya Yırık'ın şehitlik ziyareti - ElazığElazığ'da hain darbe girişiminin 4.

15.07.2020 16:41 | Son Güncelleme: 15.07.2020 16:47

Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Şehitler için mevlit okutulması

15 Temmuz resim sergisi

Şehitlik ziyaretleri

Elazığ Valisi Erkaya Yırık'ın şehitlik ziyareti

- Elazığ

Elazığ'da hain darbe girişiminin 4. yılı dolayısıyla, kent merkezindeki İzzetpaşa Camisi'nde düzenlenen programda sosyal mesafe kuralına uyularak şehitler için mevlit ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Valilik tarafından eski valilik binasında hain darbecilere karşı milletin verdiği mücadeleyi anlatan resim sergisi açıldı.

Daha sonra Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ ile parti temsilcileri, kurum ve kuruluşların yetkilileri ve şehit yakınlarının katılımıyla şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.

İcadiye Şehitliği'nde düzenlenen programda, Vali Yırık ve beraberindekiler, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Ardından İl Müftüsü Selami Aydın tarafından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kaynak: AA

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