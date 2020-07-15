15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Konya'nın Hadim ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Konya'nın Hadim ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Etkinlikler, ilçe protokolü tarafından 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı'na 251 şehidi temsilen 251 çam fidanı dikilmesi ile başladı.

Protokol daha sonra Şehit Jandarma Er Osman Deniz'in kabrini ziyaret etti. Burada Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Etkinliklere akşam saatlerinde devam edilecek.

Kaynak: AA