15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" nedeniyle mesaj yayınladı.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" nedeniyle mesaj yayınladı.

Çalışkan, mesajında gücünü sandıktan, yetkisini milletten almayan bir idarenin asla meşru kabul edilemeyerek, milletin iradesi dışında bir seçeneğe asla boyun eğilemeyeceğinin tüm dünyaya gösterildiği ve milli dirilişin yeniden ayağa kalktığı 15 Temmuz'da Türk milletinin destan yazdığını bildirdi.

Türk milletinin 15 Temmuz gecesinde tüm dünyaya gösterdiği vatanın birliğine, bütünlüğüne, demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkma kararlılığı üzerinden 4 yıl geçtiğini anımsatan Çalışkan, FETÖ ve işbirlikçisi hainlere geçit vermeyen tüm insanlara saygılarını sunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA