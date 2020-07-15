15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Sarıgöl ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Sarıgöl ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi. İlk tören, Sarıgöl Hükümet Konağı önünde gerçekleştirildi. Kaymakam Ali Arıkan Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra protokol üyeleri şehitler anısına Atatürk Ortaokulu bahçesine fidan dikti.Ardından Sarıgöl Belediyesi Kabristanlığında şehitler için dua edildi. Kaynak: AA