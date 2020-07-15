15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Sarıgöl ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.
15.07.2020 16:27 | Son Güncelleme: 15.07.2020 16:36
Sarıgöl ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi. İlk tören, Sarıgöl Hükümet Konağı önünde gerçekleştirildi. Kaymakam Ali Arıkan Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra protokol üyeleri şehitler anısına Atatürk Ortaokulu bahçesine fidan dikti.Ardından Sarıgöl Belediyesi Kabristanlığında şehitler için dua edildi.
Kaynak: AA