15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi. Ayvalık Kaymakamlığı tarafından hazırlanan programda, Ayvalık Şehitliğinde dua edildi, Kuran-ı Kerim tilaveti okundu. Protokol üyeleri ve şehit yakınları daha sonra kabirlere karanfil bıraktı. Programa, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık Garnizon Komutanı Piyade Albay Fevzi Koyuncu, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanı Binbaşı Sadun Özdemir, Belediye Meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, muhtarlar ve gaziler katıldı. Kaynak: AA