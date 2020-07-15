15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Adıyaman'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitlerini Anma Dağ Bisikleti Yarışması" düzenlendi.

Adıyaman'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitlerini Anma Dağ Bisikleti Yarışması" düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İkra Koleji önünde başlayan bisiklet yarışı, Karadağ Ormanlık alanda sona erdi.

Yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde yapılan yarışmalara Adıyaman ve Malatya'dan 35 sporcu katılarak, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri için pedal çevirdi.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, 15 Temmuz'da Türk milletinin "darbe" kavramını tarihe gömdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Hain darbe kalkışması sonrasında aziz Türk milleti bu kavramını tarihe gömdü. Toplumumuzdaki her kesim birlik, beraberlik ve bütünlüğü ile 15 Temmuz destanı yazdı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik günü nedeniyle dağ bisikleti yarışmalarını düzenledik. Bu akşam ise 'Demokrasi Bilinci, Elden Ele Taşınan Bir Bayrak Yarışıdır' sloganıyla etkinlik düzenleyeceğiz. Tarihimize bir kara leke olarak geçmiş olan bu hainlerin darbe girişimini unutmadık, unutturmayacağız."

Yarışmalar sonunda derece giren sporculara madalya ve katılım belgeleri verildi.

Kaynak: AA