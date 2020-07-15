15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit düşen Şirin Diril mezarı başında anıldı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit düşen Şirin Diril mezarı başında anıldı.

Nurdağı Sakçagözü Mahallesindeki 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen Şirin Diril'in ailesini ziyaret ettikten sonra şehitliğe giden Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ve diğer ilgililer, şehidin kabri başında dualar etti.

Nurdağı Kaymakamı ve İslahiye Kaymakam Vekili Akça, Nurdağı'ndaki programdan sonra İslahiye Şehitliğindeki programa katıldı.

İslahiye Şehitliğindeki programa Belediye Başkanı Kemal Vural ve bazı daire amirleri katıldı.

Program ilçe Müftü Vekili Nurdağı Müftüsü Mehmet Emin Okuyucu'nun okuduğu kuranı kerimin ardından yapılan dua ile sona erdi.

Kaymakam Akça, kendi sonunu düşünmeden, vatanı ve aziz Türk milleti için canını feda eden demokrasi şehitlerini rahmet ve minnetle andıklarını, gazilere sonsuz şükranlarımızı sunduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA