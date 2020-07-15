15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Siirt'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlik ziyareti yapıldı.

Siirt'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlik ziyareti yapıldı. Garnizon Komutanlığı Şehitliği'nde gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu şehitler için dua okudu. Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Şehitlik Anıt Defterini imzaladıktan sonra törene katılanlarla şehitliğe karanfil bıraktı. Törene İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Vali Yardımcısı Zihni Yıldızhan, Baro Başkanı Av. Nizam Dilek, de katıldı. Kaynak: AA