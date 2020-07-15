15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü SAMSUN (AA) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Samsun'un Havza ilçesinde şehitler için mevlit okutuldu, şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.

SAMSUN (AA) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Samsun'un Havza ilçesinde şehitler için mevlit okutuldu, şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.

Havza Kaymakamlığı, Havza Belediyesi ve Havza Müftülüğü koordinesinde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Kevser Camisi'nde şehitler için okutulan mevlit ile başladı.

Mevlit öncesi Havza Belediyesi tarafından seccade dağıtımı gerçekleştirildi.

Mevlit programının ardından ilçe mezarlığında şehitlik ziyaretine geçildi.

İlçe mezarlığında gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehitler için yapılan duanın ardından, protokol üyeleri şehit kabirlerine çiçek bıraktı.

Şehitlik ziyaretinin ardından Samsun Vali Yardımcısı Sezgin Üçüncü, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve protokol üyeleri Havza Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından açılan 15 Temmuz konulu fotoğraf sergisini gezdi.

Kaynak: AA